Вышел русскоязычный трейлер «Посредников» Хирокадзу Корээды

20.07.2023

Вышел русскоязычный трейлер «Посредников» Хирокадзу Корээды
На YouTube опубликован дублированный на русский язык трейлер фильма Хирокадзу Корээды «Посредники».

Премьера южнокорейского триллера состоится 20 июля.

В фильме идет рассказ о женщине, которая оказывается замешана в преступлении. Героиня решает оставить своего новорожденного сына у дверей приюта, чтобы спасти его.

Мальчика подбирает пара обаятельных мошенников, которые решают найти ему идеальных приемных родителей. В итоге они оказываются в центре разборок гангстеров и полиции.

Главные роли в фильме играют Сон Кан-хо, Кан Дон-вон, Пэ Ду-на, Ли Джи-ын и другие актеры.


Фото: кадр из фильма «Посредники»