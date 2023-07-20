Вышел русскоязычный трейлер «Посредников» Хирокадзу Корээды

На YouTube опубликован дублированный на русский язык трейлер фильма Хирокадзу Корээды «Посредники».



Премьера южнокорейского триллера состоится 20 июля.





В фильме идет рассказ о женщине, которая оказывается замешана в преступлении. Героиня решает оставить своего новорожденного сына у дверей приюта, чтобы спасти его.





Мальчика подбирает пара обаятельных мошенников, которые решают найти ему идеальных приемных родителей. В итоге они оказываются в центре разборок гангстеров и полиции.





Главные роли в фильме играют Сон Кан-хо, Кан Дон-вон, Пэ Ду-на, Ли Джи-ын и другие актеры.









Фото: кадр из фильма «Посредники»