Вышел русскоязычный трейлер «Посредников» Хирокадзу Корээды

Премьера южнокорейского триллера состоится 20 июля.
Премьера приключенческого детектива состоится 31 августа.
Прием заявок стартовал 20 июля и продлится до 31 августа.
Артист признался, что у него не получался британский акцент.
Фонд кино объявил результаты отбора на поддержку организаций, которые осуществляют показы фильмов.
Премьера южнокорейского триллера состоится 20 июля.
Премьера приключенческого детектива состоится 31 августа.
Прием заявок стартовал 20 июля и продлится до 31 августа.
Артист признался, что у него не получался британский акцент.
Фонд кино объявил результаты отбора на поддержку организаций, которые осуществляют показы фильмов.
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20.07.2023