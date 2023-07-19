Ольга Любимова побывала в новом музее Калининградской области «Хранители памяти»

Министр культуры России Ольга Любимова посетила новый музей «Хранители памяти» в Калининградской области.



Об этом говорится в телеграм-канале министра.



По словам Ольги Любимовой, вместе с губернатором региона Антоном Алихановым они стали первыми гостями учреждения и осмотрели экспозицию старинных предметов и произведений искусства XVII—XX веков.



Министр сообщила, что в экспозиции представлены картины, мебель, предметы декоративно-прикладного искусства, скульптуры, а также предметы из личной коллекции Владимира Скаржинскаса, основателя музея.



«Замечательно, когда есть возможность трудиться вместе с такими подвижниками и меценатами, а также краеведами и хранителями памяти о месте, где они живут. Надеюсь, что сотрудничество Владимира Скаржинскаса с нашими учреждениями продолжится, а часть его коллекции покажут на выставках и в других регионах.



Уверена, что музей станет отличным местом для жителей и гостей города, где они смогут провести время с пользой», — сказала Ольга Любимова.









Фото: t.me/olga_b_lyubimova