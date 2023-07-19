Телеканал «Россия» объявил о съемках 23-го сезона сериала «Тайны следствия»

Стартовали съемки 23-го сезона детективного сериала «Тайны следствия», сообщает пресс-служба телеканала «Россия», для которого снимается проект.



Сообщается, что главную героиню — старшего следователя Марию Швецову ждут новые резонансные дела. В роли Марии Швецовой выступит Анна Ковальчук.



В новом сезоне создатели сериала обещают расследование запутанных дел, столкновение героев с изощренными преступниками, страсти на личном фронте.



Режиссером нового сезона проекта выступит Максим Демченко. На главные роли приглашены Анна Ковальчук, Вячеслав Захаров, Ольга Павловец, Игорь Николаев, Александр Новиков, Алексей Комашко, Сергей Перегудов и другие.









Фото: пресс-служба ВГТРК