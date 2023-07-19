Съемки 14-го сезона «Доктора Кто» завершены

Шоураннер сериала «Доктор Кто» Рассел Т. Дейвис сообщил, что съемки 14-го сезона завершены.
Завершить съемки удалось несмотря на забастовку сценаристов и актеров в США.
Нового Доктора Кто сыграет Шути Гатва, а его спутницу — Милли Гибсон. Премьера новых эпизодов сериала ожидается в 2024 году. 14-й сезон выйдет в стрим-сервисе Disney+.
В новых эпизодах также снялись Джена Редгрейв, Бонни Лэнгфорд, Айнарин Барнард и другие актеры.
В ноябре 2024 года выйдут спецэпизоды «Доктора Кто», в которых к главной роли вернулся Дэвид Теннант.
Фото: кадр из сериала «Доктор Кто»