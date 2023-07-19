В Вязниках пройдет юбилейный Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни

В Вязниках пройдет юбилейный 50-й Всероссийский Фатьяновский праздник поэзии и песни.



Мероприятие проходит на малой родине советского поэта, участника Великой Отечественной войны Алексея Фатьянова.



В программе — торжественное открытие праздника, хоровой фестиваль «Июльское разноцветье», творческие встречи и поэтические вечера, сообщили организаторы.



В рамках праздника состоится вручение ежегодной премии в области литературы и искусства им. А.И. Фатьянова.



В этом году в празднике впервые примут участие исполнители из Донецкой и Луганской народных республик, свою программу представит концертная группа Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.



«Песни на стихи нашего земляка Алексея Ивановича Фатьянова многие считают народными. Созданные в середине прошлого века, они и сегодня звучат современно. Их узнают и поют новые поколения наших соотечественников», — рассказала министр культуры Владимирской области Ольга Демина.









Фото: пресс-служба Фатьяновского праздника