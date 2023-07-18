Начались съемки авантюрной комедии «Повышая градус»

18.07.2023

Начались съемки авантюрной комедии «Повышая градус»
Стартовали съемки авантюрной комедии «Повышая градус».

Сериал расскажет историю бывших сотрудниц ликеро-водочного завода, которые пытаются открыть свое производство алкогольных напитков.

Проект будет включать 12 эпизодов. Его производство осуществляет БигСкринПродакшн. Продюсерами выступают Георгий Малков, Максим Максимов, Сергей Стегний. Режиссеры — Георгий Малков и Максим Максимов.

В актерский состав фильма вошли Ольга Тумайкина, Анна Уколова, Катерина Ковальчук, Павел Ворожцов, Вячеслав Чепуренко, Евгений Егоров, Кирилл Каганович и другие.

Премьера фильма состоится зимой 2023/24.


Фото: Pixabay.com