Начались съемки авантюрной комедии «Повышая градус»

Стартовали съемки авантюрной комедии «Повышая градус».



Сериал расскажет историю бывших сотрудниц ликеро-водочного завода, которые пытаются открыть свое производство алкогольных напитков.



Проект будет включать 12 эпизодов. Его производство осуществляет БигСкринПродакшн. Продюсерами выступают Георгий Малков, Максим Максимов, Сергей Стегний. Режиссеры — Георгий Малков и Максим Максимов.



В актерский состав фильма вошли Ольга Тумайкина, Анна Уколова, Катерина Ковальчук, Павел Ворожцов, Вячеслав Чепуренко, Евгений Егоров, Кирилл Каганович и другие.



Премьера фильма состоится зимой 2023/24.









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