Начались съемки авантюрной комедии «Повышая градус»

Сериал расскажет историю бывших сотрудниц ликеро-водочного завода, которые пытаются открыть свое про...
Спектакль поставил режиссер Константин Балакин. За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев.
В четвертой части «Ведьмака» Генри Кавилла в роли Геральта заменит Лиам Хемсворт.
Главные роли в сказочной комедии про двух подруг сыграют Марина Васильева и Анастасия Ивлеева.
Это многогранная история о женщине в трудных обстоятельствах, которая начинает заниматься адвокатско...
Сериал расскажет историю бывших сотрудниц ликеро-водочного завода, которые пытаются открыть свое про...
Спектакль поставил режиссер Константин Балакин. За дирижерский пульт встанет Валерий Гергиев.
В четвертой части «Ведьмака» Генри Кавилла в роли Геральта заменит Лиам Хемсворт.
Главные роли в сказочной комедии про двух подруг сыграют Марина Васильева и Анастасия Ивлеева.
Это многогранная история о женщине в трудных обстоятельствах, которая начинает заниматься адвокатско...
Центробанк выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом три рубля «Творчество Виктора Ц...
Золотарев перейдет в «НМГ-студию» по окончании контракта с онлайн-кинотеатром «Иви».
Разработка проекта велась с самого окончания сериала, то есть с 1996 года.
Уилсон назвал фильм «Мстители» потрясающим.
Смотр пройдет в итальянском Ариано-Ирпино с 31 июля по 6 августа.
Картину называют главным сказочным блокбастером осени.
Кинотеатральная премьера фильма Андреса Мускетти прошла 14 июня.
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Временные соглашения будут подписаны также с независимыми продюсерами, которые курируют авторские пр...
Концерт должен был пройти в сентябре 2023 года.
Руководитель DC Studios и автор новой концепции киновселенной DC Джеймс Ганн прокомментировал слухи ...
Сериал будет состоять из восьми эпизодов.
Артист несколько дней подряд не выходил на связь, после чего его тело нашли в квартире.
Премьера фильма запланирована на 1 августа.
Шувалова предположительно госпитализирована после отравления лекарственными препаратами.
18.07.2023