Стартовали съемки второго сезона сериала «Галя, у нас отмена»

Стартовали съемки второго сезона сериала «Галя, у нас отмена»

17.07.2023

Телеканал СТС приступил к съемкам второго сезона сериала «Галя, у нас отмена!», пишут «Новости кинопроизводства».

Производством проекта занимается студия Keystone Production.

Главные роли в проекте сыграли Артем Кошман, Настасья Самбурская, Максим Лагашкин, Ксения Корнева, Дарья Петриченко и другие. Режиссер — Кирилл Васильев.

Сюжет сериала строится вокруг Фила, который устраивается в магазин продавцом, чтобы найти выигрышную бутылку — ему становится известен ее номер. Гипермаркет становится местом заключения героя, за дверьми которого разгораются страсти.


Фото: Pixabay.com