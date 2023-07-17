Стартовали съемки второго сезона сериала «Галя, у нас отмена»

Телеканал СТС приступил к съемкам второго сезона сериала «Галя, у нас отмена!», пишут «Новости кинопроизводства».



Производством проекта занимается студия Keystone Production.



Главные роли в проекте сыграли Артем Кошман, Настасья Самбурская, Максим Лагашкин, Ксения Корнева, Дарья Петриченко и другие. Режиссер — Кирилл Васильев. Производством проекта занимается студия Keystone Production.Главные роли в проекте сыграли Артем Кошман, Настасья Самбурская, Максим Лагашкин, Ксения Корнева, Дарья Петриченко и другие. Режиссер — Кирилл Васильев.



Сюжет сериала строится вокруг Фила, который устраивается в магазин продавцом, чтобы найти выигрышную бутылку — ему становится известен ее номер. Гипермаркет становится местом заключения героя, за дверьми которого разгораются страсти.









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