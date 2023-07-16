В Мариинском театре пройдет вечер к 50-летию творческой деятельности Любови Кунаковой

Артисты театра и ученики поздравят педагога 20 июля на Исторической сцене Мариинского театра. Об этом сообщила пресс-служба Мариинского театра.





С 1997 года Любовь Кунакова работает педагогом-репетитором в Мариинском театре. Она не только делится уникальным опытом, но и заряжает своих воспитанниц неиссякаемой энергией и жаждой танца. Любовь Алимпиевна готовит партии с Викторией Терёшкиной, Еленой Евсеевой, Марией Ильюшкиной и совсем юной Валерией Кузнецовой. На вечере ее ученицы выйдут в любимых публикой и новых партиях.





Любовь Алимпиевна Кунакова (Моисеева) родилась 8 августа 1951 года в Ижевске в рабочей семье. Занималась хореографией в кружке Дома пионеров. В 1970 году окончила Пермское государственное хореографическое училище (класс Г. К. Кузнецовой). Еще будучи студенткой, участвовала в спектаклях Пермского театра оперы и балета им. П. И.Чайковского. В 1970–1974 годах была солисткой Пермского театра. Ее имя неразрывно связано с понятием «золотого века» Пермского балета, периода работы в театре балетмейстера Н. Н. Боярчикова. Гастролировала в таких странах, как Польша (1970), Мексика (1972), Эквадор (1972), Колумбия (1972), Коста-Рика (1972), Австрия (1973), Нидерланды (1973). В 1974–1992 годах — ведущая балерина Ленинградского театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Государственный академический Мариинский театр). Одновременно с 1992 года выступала в Балете Санкт-Петербургской капеллы.





В 1995 году она исполнила главную роль в Московском театре им. Е. Б. Вахтангова в спектакле «Балет — любовь моя» в постановке Романа Виктюка. В 1997–2002 годах преподавала классический танец в Академии русского балета имени А. Я. Вагановой. Преподавала в Японии, Бразилии, Южной Корее. В редакции Мариинского театра перенесла классические спектакли на сцены Минска («Дон Кихот», «Шопениана»), Афин («Спящая красавица», «Дон Кихот»), Бразилии («Жизель»). Ее творчеству посвящен телефильм-концерт «Балерина Любовь Кунакова» (1984). С 2001 года служит педагогом-репетитором в Санкт-Петербургском театре балета Константина Тачкина.





В обширную программу вечера вошли III акт из балета «Спящая красавица», III акт из балета «Легенда о любви», хореографические миниатюры «Dream on» и «Элегия», па-де-де из балетов «Талисман» и «Жизель», оживленные фрески из балета «Конек-Горбунок», классическое па-де-де в хореографии Никиты Долгушина, монолог Офелии из балета «Гамлет», па-де-де Дианы и Актеона из балета «Эсмеральда».



