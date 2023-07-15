Международный военно-исторический фестиваль «Ледовое побоище» проходит под Псковом

Под Псковом проходит историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога». После двухлетнего перерыва фестиваль впервые прошел в 2022 году. Реконструкция, посвященная 760-летию со дня кончины князя, началась в субботу в деревне Самолва в Гдовском районе Псковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театрально-концертной дирекции Псковской области.





Порядка 20 реконструкторов в полной исторической аутентичности пройдут более 2,3 тыс. км конным походом с берегов Чудского озера до Феодоровского монастыря, который находится в Нижегородской области, где закончил земной путь великий князь. Маршрут лежит через 11 регионов России.





К реконструкции приурочен фестиваль, гости которого могут погрузиться в настоящую средневековую эпоху: например, посмотреть состязание воинов во владении оружием и конной подготовке. Также проходят показательные бои конницы, исторические мастер-классы по изготовлению ювелирных изделий из стекла, средневековым танцам и настольным играм.





Для участия в мероприятии в Гдовский район прибыло порядка 80 реконструкторов из разных уголков России. Знаменитое Ледовое побоище произошло 5 апреля 1242 года на Чудском озере. Русские воины под командованием князя Александра Невского разгромили немецких рыцарей, собиравшихся нанести удар по Великому Новгороду.





Фото: скриншот YouTube/Алексей Шумилин