Иосиф Пригожин поддержал забастовку актеров и сценаристов в Голливуде

Музыкальный продюсер считает, что протестующие правы, но победят кино- и телепродюсеры. Своим мнением он поделился с «Газетой.Ru».





Пригожин выразил сочувствие всем работникам индустрии, на профессии которых ИИ может оказать серьезное влияние. По его словам, в наше время технологии должны развиваться, поскольку они упрощают жизнь, «но искусство заменить физически и лишить людей профессии — неправильно».





«Сейчас у человека появилась большая конкуренция, ему нужно соревноваться с искусственным интеллектом», — подчеркнул собеседник.





Он уверен: правда на стороне актеров и сценаристов. Также он уверен в том, что они проиграют, — «мирные забастовки» не помогут им добиться улучшения условий труда. Протестующим не хватит сил и денег, пояснил продюсер. По его мнению, Багров (герой Сергея Бодрова в дилогии «Брат». — Прим. ред.) был не прав: сила — не в правде, а «в деньгах и во власти».





«У кого больше власти, тот и прав. У кого больше денег, тот и прав. Прав тот, у кого больше прав. Все остальные бесправные. 100% победят продюсеры», — резюмировал Пригожин. Он констатировал, что в последнее время побеждает тьма, которая сильнее света, поскольку правда — «без кулаков».





14 июля Гильдия актеров США присоединилась к забастовке профсоюза сценаристов, начавшейся 2 мая. На время протестов актерам — членам объединения запрещено сниматься и участвовать в промокампаниях проектов, а сценаристам — писать скрипты, редактировать их, вносить любые правки в готовые сценарии.





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