Яблочно-книжный фестиваль в Коломне пройдет в 11-й раз

Главное культурное событие Мособласти объединит издателей, литераторов, художников, садовников, музыкантов, жителей и гостей региона, сообщила команда проекта.





Международный фестиваль состоится в исторической части Коломны 2 и 3 сентября. Он будет работать в Речпорту, сквере Зайцева, музее «Шелковая фабрика» — всего в 15 локациях. В этом году мероприятие посвящено теме «Дом, в котором...». Организаторы предлагают поразмышлять над продолжением фразы и побеседовать о том, что такое дом.





В программе — книжная ярмарка на открытом воздухе, встречи с писателями, выступления музыкантов на улицах, набережной и сцене, театральные постановки, угощения по старинным рецептам, а также фермерский рынок и «яблочная биржа». Участие местных производителей и садоводов в празднике составляет его особенность.





Среди организаторов проекта значится РФК. Подробности можно узнать на сайте фестиваля





Фото: пресс-служба Яблочно-книжного фестиваля в Коломне