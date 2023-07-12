Спортивная мелодрама «Чайки» получит второй сезон

Российский сериал «Чайки» получит второй сезон.



Об этом сообщил продюсер проекта Рубен Дишдишян в соцсетях.



Второй сезон проекта про женскую волейбольную команду будет состоять из 16 эпизодов. Спортивная мелодрама выйдет на телеканале «Россия 1».



В актерский состав проекта вошли Михаил Пореченков, Александра Богданова, Равшана Куркова, Юрий Чурсин, Юлия Мельникова и другие. Режиссером второго сезона сериала останется Антон Сиверс.



Запуск производства состоится в следующем году. Фильм планируется выпустить в сезоне 2025/2026.









Фото: кадр из сериала "Чайки"