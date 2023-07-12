В Рязани на фестивале «Русская опера» представят «Хованщину» в постановке Александра Тителя

В Рязани впервые пройдет Международный оперный фестиваль «Русская опера».



Мероприятие, посвященное национальным оперным традициям и музыке русских композиторов, пройдет с 27 по 30 июля. Его участниками станут коллективы и ведущие солисты академических театров России, лауреаты Национальной оперной премии «Онегин», почетные гости из соседних стран, артисты Рязани.



Кульминационным моментом фестиваля станет показ оперы «Хованщина» Модеста Мусоргского в постановке Александра Тителя на территории Рязанского кремля. Главные партии в постановке, завоевавшей «Золотую маску», исполнят Игорь Коростылев, Наталья Зимина, Феликс Кудрявцев. За дирижерским пультом — Тимур Зангиев.



Мероприятие пройдет в декорациях главных исторических достопримечательностей Рязани и будет бесплатным для посещения.









Фото предоставлены пресс-службой правительства Рязанской области