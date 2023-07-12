Вышел тизер и постер фильма «Годзилла минус один»

Вышел тизер и постер фильма Такаси Ямадзаки «Годзилла минус один».



В ролике запечатлен разрушенный город, бегущие люди, беспорядки. Тизер позволяет оценить новый облик Годзиллы. Действие картины происходит в послевоенной Японии.



Первый тизер был опубликован на официальной странице Godzilla Toho. Вместе с тизером опубликован постер, подтверждающий дату выхода фильма в Северной Америке — 1 декабря.

















Фото: скриншот видео "Годзилла минус один"











