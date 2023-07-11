Завершены съемки нового сезона сериала «Новенькие-4»

Онлайн-кинотеатр Start объявил о завершении съемок нового сезона сериала «Новенькие».



Новый сезон, рассказали в пресс-службе платформы, будет посвящен психологическим травмам детства.



Продолжение сериала выйдет с подзаголовком «Бунт против взрослых» и с обновленным актерским составом. Одна из ключевых ролей досталась победительнице 7-го сезона шоу «Пацанки» Кире Медведевой. К свои ролям в проекте вернулись Анна Демидова, Анар, Елизавета Запорожец, Иван Непомнящий, Иван Рысин и другие.



Сериал «Новенький» вышел в октябре 2020 года и занял второе место в списке самых популярных российских сериалов по версии Кино-Театр.Ru.









Фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Start