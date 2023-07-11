Сериалы «Фиксики» и «Тима и Тома» расширили присутствие в Корее

Группа компаний «Рики» заключила соглашение, предполагающее продвижение и лицензирование мультсериалов «Фиксики» и «Тима и Тома».



Соглашение заключено с компанией Blink.Inc, передает пресс-служба группы компаний.



Бренды будут представлены на Международной выставке лицензирования персонажей Korea Character Licening Fair.



«Рады сообщить, что проекты ГК "Рики", добившиеся успеха не только на российском, но и на международных рынках, обрели такого активного партнера на стратегически важной для нас территории. Мы высоко оценили планы Blink по созданию масштабной программы лицензирования в основных потребительских категориях и продвижению брендов в Корее», — прокомментировала заключение соглашения генеральный директор ГК «Рики» Юлия Немчина.



Партнерство позволит «Рики» продавать в Южной Корее брендированные продукты, косметику, игрушки, наборы для творчества.



Сериал «Тима и Тома» вышел в Корее осенью прошлого года и за три месяца вошел в топ-10 лучших зарубежных шоу. «Фиксики» доступны на главном государственном образовательном телеканале в Корее.









Фото: пресс-служба ГК "Рики"