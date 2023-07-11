Сериал «Жить жизнь» получит продолжение

Проект от создателей «Содержанок» получит продолжение — 4 новых эпизода.Первый сезон проекта вышел в 2023 году. Режиссером сериала выступил Артем Аксененко. В актерский состав вошли Любовь Аксенова, Роман Васильев, Дарья Мороз, Евгений Шварц, Юрий Чурсин и другие.Сериал рассказывает историю 30-летней женщины Ани, которая пережила смерть мужа и переосмыслила свою жизнь. Аня не спешит заводить новые отношения и выстраивает свою жизнь свободно и независимо. Сталкиваясь с манипуляциями нового избранника, девушка осознает, что нездоровые отношения в ее жизни неслучайны.