Сериал «Жить жизнь» получит продолжение

Мероприятие пройдет с 14 по 15 июля в поселке Трудармейский Прокопьевского муниципального округа по ...
Проект от создателей «Содержанок» получит 4 новых эпизода.
Калининградская область имеет все шансы стать центром киноиндустрии Евразийского региона.
Торжественная церемония открытия прошла на сцене Ханойского оперного театра.
В ходе опроса молодые люди называли наиболее узнаваемые и цитируемые фильмы и песни.
Мероприятие пройдет с 14 по 15 июля в поселке Трудармейский Прокопьевского муниципального округа по ...
Проект от создателей «Содержанок» получит 4 новых эпизода.
Калининградская область имеет все шансы стать центром киноиндустрии Евразийского региона.
Торжественная церемония открытия прошла на сцене Ханойского оперного театра.
В ходе опроса молодые люди называли наиболее узнаваемые и цитируемые фильмы и песни.
Лента взяла три награды фестиваля Original+Doc.
В Мариинском театре пройдет уникальный вечер Симфонического оркестра театра под управлением одного и...
Показы пройдут с 10 по 31 июля.
Главную роль в картине сыграл лауреат Каннского кинофестиваля Калеб Лэндри Джонс.
Продюсерский центр Фадеева расторг контракт с Наргиз в августе 2019 года.
Драма «Снегирь» вышла в прокат 8 июня 2023 года.
По информации издания, выступление прошло в Санкт-Петербурге 2 июля, и впереди у коллектива еще ряд ...
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Певица начнет запланированные гастроли осенью в Европе. Об этом она сообщила в соцсетях, пишет ТАС...
Главную роль в адаптации игры «Скрежет металла» исполнил звезда Marvel Энтони Маки. Ролик доступен...
Мероприятие объединило детские и юношеские духовые оркестры Петербурга, сообщила пресс-служба ГМЗ ...
Проект презентуют при участии Сергея Жукова из «Руки вверх», говорится в пресс-релизе «Яндекс. Афи...
Церемония награждения победителей прошла в Концертном зале им. Рахманинова в Москве, сообщила прес...
Новый проект нижегородской студии dreamlaser посвящен любви, сообщила пресс-служба Севкабель Порта...
11.07.2023