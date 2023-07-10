Okko анонсировал второй фильм о Михаиле «Горшке» Горшенёве

Поводом для обращения стала, по заявлению активистов, пропаганда ЛГБТ и извращение славянской мифоло...
Во втором сезоне проекта зритель проследует за персонажем Евгения Цыганова, его рефлексиями на тему ...
Картина Дарьи Иванковой выйдет на платформе в день памяти Горшенёва.
Прощание с артистом пройдет 10 июля в театре на Камерной сцене.
Портрет капитана Фредерика Корнуолла, чей автор долгое время был не установлен, признан специалистам...
Поводом для обращения стала, по заявлению активистов, пропаганда ЛГБТ и извращение славянской мифоло...
Во втором сезоне проекта зритель проследует за персонажем Евгения Цыганова, его рефлексиями на тему ...
Картина Дарьи Иванковой выйдет на платформе в день памяти Горшенёва.
Прощание с артистом пройдет 10 июля в театре на Камерной сцене.
Портрет капитана Фредерика Корнуолла, чей автор долгое время был не установлен, признан специалистам...
В этом году Владимир Шкляров отмечает 20-летие сценической деятельности.
По информации канала, сыну Михаила Ефремова установили дренаж из-за пневмоторакса.
Картина заработала порядка 60 млн рублей.
В категории «Лучший дуэт» по итогам зрительского голосования победили Диана Гурцкая с сыном Констант...
В качестве ведущего шоу Дава сменил свою экс-возлюбленную Ольгу Бузову, которая вела передачу 17 лет...
Режиссером проекта выступил Павел Жарков, соавтор идеи и продюсер — Дмитрий Крайнов.
На выставке, где представлены фотодокументы о работе почтальонов и служащих почтовой связи, посети...
Бетта Сент-Джон умерла в доме престарелых от остановки сердца, сообщил ее сын Роджер Грант. Об это...
Фестиваль «Хрустальный источник», проходящий при поддержке Президентского фонда культурных инициат...
В историческом Кафедральном соборе на острове Канта участниками летней творческой академии, где пе...
О завершении своей карьеры музыкант заявил во время выступления в Швеции. Об этом сообщил телекана...
В центральной части города проводятся археологические исследования на месте строительства нового к...
Советский и российский актер Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года. За свою жизнь исполнил более 50...
Концерт состоится 8 июля, в субботу, на стадионе московского футбольного клуба «Спартак». На сцену...
Сольная программа пианистки открыла в пятницу вечером мини-цикл фортепианной музыки. Об этом сообщ...
10.07.2023