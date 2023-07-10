Okko анонсировал второй фильм о Михаиле «Горшке» Горшенёве

10.07.2023

Okko анонсировал второй фильм о Михаиле «Горшке» Горшенёве
Онлайн-кинотеатр Okko назвал дату премьеры второго фильма о лидере группы «Король и Шут» Михаиле Горшенёве.

Сообщается, что картина Дарьи Иванковой выйдет на платформе 19 июля, в день памяти Горшенёва.

Документальный фильм о Михаиле Горшенёве «Михаил Горшенёв. Легенда о Короле и Шуте» вышел в апреле 2023 года. Картина рассказывает историю Михаила «Горшка» Горшенёва, лидера хоррор-панка и группы «Король и Шут».

В актерский состав проекта вошли Андрей Князев, Алексей Горшенёв, Татьяна Горшенёва и другие.


Фото: кадр из фильма о Михаиле Горшенёве