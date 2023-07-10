Умер советский и украинский актер Юрий Брылинский

10.07.2023

Умер советский и украинский актер Юрий Брылинский
Скончался советский и украинский актер театра и кино Юрий Брылинский.

О кончине артиста сообщила пресс-служба Львовского драматического театра имени Заньковецкой. Юрий Брылинский служил в театре с 1963 года и сыграл более 120 ролей.

«Заньковчане с грустью сообщают, что на 82-м году жизни скончался народный артист Украины Юрий Брылинский», — указано в сообщении учреждения.
Прощание с артистом пройдет 10 июля в театре на Камерной сцене.

Юрий Брылинский родился 25 марта 1942 года, окончил филологический факультет Львовского университета. Брылинский сыграл в картинах «Под созвездием Близнецов», «Хозяин», «Легенда о бессмертии» и других фильмах.


Фото: Walrus36/Flickr.com