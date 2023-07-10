Британский эксперт установил авторство портрета капитана Фредерика Корнуолла

Портрет капитана Фредерика Корнуолла, чей автор долгое время был не установлен, признан специалистами произведением британского художника Томаса Гейнсборо, передает The Guardian.
Картина XVIII века в 1960 году была передана Королевским музеям Гринвича частным коллекционером. Собиратель сообщал, что автором картины является Гейнсборо, однако из-за отсутствия подписи художника коллекционеры проигнорировали слова коллекционера.
В 2022 году эксперт Хью Белси установил, что портрет принадлежит кисти Томаса Гейнсборо. По мнению эксперта, картина является ранним произведением художника и могла быть написана в 1762 году.
В настоящее время организован сбор для проведения реставрации картины.
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