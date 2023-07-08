Женя Лукашин из «Иронии судьбы»: 85 лет назад родился Андрей Мягков

Советский и российский актёр Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года. За свою жизнь исполнил более 50 ролей в кино, широко известен своими комическими образами Жени Лукашина из «Иронии судьбы», Новосельцева из «Служебного романа», лаборанта Хвостова из «Гаража».





Между тем не меньше ему удавались драматические роли, сложные исторические персонажи или герои классической литературы. Однако профессиональные интересы артиста не ограничивались театром и кинематографом: Мягков пробовал себя в режиссуре, преподавании в родной школе-студии МХАТ, живописи и на литературном поприще.





Андрей Мягков родился 8 июля 1938 года в Ленинграде. Отец — Василий Дмитриевич Мягков (1908–1978), кандидат технических наук, доцент Технологического института. Мать — Зинаида Александровна Мягкова (1913–1989), инженер-механик, работала в Ленинградском полиграфическом техникуме с 1946 по 1968 год. Сестра — Татьяна Васильевна Мягкова (род. 1936). По настоянию отца Андрей окончил Ленинградский технологический институт (ныне — Санкт-Петербургский государственный технологический институт), недолгое время работал в Институте пластических масс. На любительском спектакле «Лесная песня» был замечен одним из педагогов Школы-студии МХАТ, который предложил ему попробовать силы у них. В 1965 году успешно выпустился (курс В. П. Маркова) и стал тогда же актёром театра «Современник».





С 1963 года и до конца его жизни супругой Мягкова была Анастасия Вознесенская (1943–2022), актриса, народная артистка РФ (1997). Детей не было. На вопросы о том, почему у них нет детей, Мягков и Вознесенская отвечали, что в молодости они полностью посвящали себя работе, и на что-либо другое у них не оставалось времени. Последний раз вышел на сцену МХТ им. А. П. Чехова вместе со своей супругой, актрисой Анастасией Вознесенской, в мае 2013 года, в спектакле «Белый кролик».





Андрей Мягков скончался в Москве на 83-м году жизни 18 февраля 2021 года. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. 20 февраля 2021 года в МХТ им. Чехова состоялась церемония прощания. Мягков похоронен на Троекуровском кладбище рядом с могилой своего друга, народного артиста РСФСР Валентина Гафта.





Фото: скриншот YouTube/ Киноконцерн Мосфильм