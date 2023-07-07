KION объявил о старте съемок продолжения «Омара в большом городе»

07.07.2023

KION объявил о старте съемок продолжения «Омара в большом городе»
Онлайн-кинотеатр KION объявил о старте съемок фильма «Омар в большом КИНО».

Фильм станет продолжением сериала «Омар в большом городе».

Картина рассказывает о простом дагестанском парне Омаре, который отправляется в Москву на поиски новой жизни. Омар устраивается на работу к Анфисе, чьи родители находятся в постоянных разъездах. В роскошном доме Омар изображает из себя миллионера перед родственниками, которые должны приехать из Дагестана.

В актерский состав фильма вошли Омар Алибутаев, Олег Верещагин, София Петрова, Татьяна Арнтгольц, Марк Богатырев, Михаил Башкатов, Светлана Камынина, Александр Самойленко.

Режиссером фильма выступит Дмитрий Грачев.

О дате выхода фильма информации пока нет.


Фото: кадр из фильма "Омар в большом городе"