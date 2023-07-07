В Ярославской области откроют три филиала Русского музея

В трех городах Ярославской области откроют филиалы Русского музея.



Филиалы появятся в Переславле, Рыбинске и Угличе, передает пресс-служба правительства Ярославской области.



Сообщается, что об открытии филиалов шла речь на встрече губернатора Ярославской области Михаила Евраева с директором Государственного Русского музея Аллой Маниловой.



На сегодняшний день работают два филиала музея — в Ярославском художественном музее и в Ярославском планетарии.



Алла Манилова сообщила, что контент виртуальных филиалов Русского музея будет дополнен за счет совместных проектов с региональными учреждениями культуры.



Кроме того, на встрече обсуждалась возможность проведения в Ярославской области совместно с Русским музеем ежегодного музейного фестиваля.