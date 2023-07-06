Во Владимире запустят экскурсионный ретро-троллейбус

06.07.2023

Во Владимире запустят экскурсионный ретро-троллейбус
Во Владимире будет курсировать экскурсионный ретро-троллейбус.

Маршрут «музея на колесах» пройдет через все основные достопримечательности города. Стартует экскурсионный троллейбус под номером 206 с 8 июля.

Участникам экскурсии представят программу «Владимир из окна троллейбуса».

Маршрут пройдет по большому кольцу и будет включать историческое ядро Владимира через Соборную площадь и Золотые ворота.

Во время пути экскурсоводы расскажут о Владимире, его достопримечательностях, знаменитых жителях.


Фото предоставлено PR-агентством Бедуш & Маренникова