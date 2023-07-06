В Античном театре Херсонеса Таврического сыграют шедевры мировой киномузыки

В Античном театре музея-заповедника «Херсонес Таврический» 16 июля пройдет концерт.



Программу «Музыкальная молния — 2» представит Камерный оркестр Крымской государственной филармонии.



В программу войдут композиции Ханса Циммера, Эннио Морриконе, Нино Роты, Рамина Джавади, создавших саундтреки к известным фильмам XX и XXI веков.



«На сцене прозвучит не просто музыка, а разыграется целая история, которая заворожит, погрузит в атмосферу кино, передаст переживания героев и запомнится навсегда», — говорится в сообщении организаторов.









Фото: Государственный музей-заповедник "Херсонес Таврический"