Впервые в Петербурге пройдет акция «Ночь науки»

Мероприятие проведут учреждения Научного квартала в рамках фестиваля «Наука на Стрелке», сообщила пресс-служба проекта.





14 июля в 18:00 шесть учреждений, расположенных в Научном квартале на Васильевском острове, откроют двери для гостей. В программе — экскурсии, лекции и квест. Посетители узнают о переработке пластика «супер-червями» и нейрофизиологических основах движения и дыхания, увидят следы вымерших животных, посетят кабинеты писателей. Квест по Научному кварталу включает посещение шести учреждений и выполнение нескольких заданий в каждом из них. Решившие все задачи участники получат призы.





«Ночь науки» нацелена на привлечение внимания к перспективным научным идеям, которые разрабатываются в этих учреждениях. В ней участвуют четыре института РАН: Институт высокомолекулярных соединений, Институт физиологии им. Павлова, Пушкинский Дом, Институт геологии и геохронологии докембрия, а также Музей почвоведения им. Докучаева, НИИ Акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Отта.





Участие бесплатное по регистрации





Фото: A.Savin. FAL / commons.wikimedia.org