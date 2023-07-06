Стали известны актеры игровой версии «Бременских музыкантов»

По информации издания, Принцессу в фильме сыграет Валентина Ляпина, в роли Трубадура выступит Тихон Жизневский, Короля сыграет Сергей Бурунов, в роли Атаманши выступит Мария Аронова, Константин Хабенский сыграет Гениального Сыщика.Известно также, что на роль Пса приглашен Роман Курцын, Петуха — Аскар Нигамедзянов, Кошки — Ирина Горбачева, Осла — Дмитрий Дюжев.Проект осуществляют «Союзмультфильм» и студия Никиты Михалкова «ТРИТЭ». Режиссером выступит Алексей Нужный.