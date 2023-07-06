Сегодня на ORIGINAL+Doc дебютирует фильм «Алексей Балабанов. Послесловие»

Показ состоится в рамках конкурса первого фестиваля докконтента стримингов в Москве 6 июля в 17:30, сообщила медиагруппа «Красный квадрат».





Докфильм о культовом и знаковом отечественном кинематографисте покажут в павильоне «Кино» в Парке Горького. Его представят в рамках конкурсной программы киносмотра ORIGINAL+Doc, который проходит в рамках фестиваля «Российская креативная неделя. Москва Фест».





Беседа с Балабановым записана у него дома в ноябре 2011 года, за полтора года до смерти режиссера. Он делится воспоминаниями о создании «Насти и Егора», «Брата», «Реки» и других фильмов, рассказывает о дружбе с близкими людьми, вспоминает светлые и темные истории из своей жизни, рассуждает о кино, о Боге и о смерти, а также рассказывает о мечте.





Авторы ленты — Марина Леско и Константин Смилга, продюсер — Илья Кривицкий





Фото: кадр из фильма «Алексей Балабанов. Послесловие»