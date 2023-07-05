В Мариинском театре пройдет еще один гала-концерт лауреатов конкурса Чайковского

Ширвиндт стал лауреатом в номинации «Честь и достоинство».
Выступление пройдет 17 июля на Исторической сцене Мариинского театра.
Семья артистки подтвердила информацию о ее кончине.
Гран-при смотра достался картине Джайшанкара Айяра «Шивамма».
По словам Евгения Митты, его отца планируют выписать из больницы на следующей неделе.
Ширвиндт стал лауреатом в номинации «Честь и достоинство».
Выступление пройдет 17 июля на Исторической сцене Мариинского театра.
Семья артистки подтвердила информацию о ее кончине.
Гран-при смотра достался картине Джайшанкара Айяра «Шивамма».
По словам Евгения Митты, его отца планируют выписать из больницы на следующей неделе.
По словам губернатора региона Владислава Шапши, проект может работать круглогодично.
По словам худрука, договор с ним заключен на год, до 1 июля 2024 года.
Участники движения потребовали лишить Шарлота гражданства из-за его последнего видео.
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О смерти артиста сообщает Театр Вахтангова в своем телеграм-канале.
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05.07.2023