В Мариинском театре пройдет еще один гала-концерт лауреатов конкурса Чайковского

05.07.2023

В Мариинском театре пройдет еще один гала-концерт лауреатов конкурса Чайковского
Мариинский театр анонсировал еще один гала-концерт участников и лауреатов XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского.

Выступление пройдет 17 июля на Исторической сцене Мариинского театра.

В театре сообщили, что концерт организован по многочисленным просьбам зрителей и подписчиков в соцсетях.

«В афишу добавлен гала-концерт ярчайших участников и лауреатов XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского!» — указано в сообщении театра.

Отмечается, что онлайн-трансляции концерта не планируется.


Фото: Pixabay.com