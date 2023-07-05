В Мариинском театре пройдет еще один гала-концерт лауреатов конкурса Чайковского

Мариинский театр анонсировал еще один гала-концерт участников и лауреатов XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского.



Выступление пройдет 17 июля на Исторической сцене Мариинского театра.



В театре сообщили, что концерт организован по многочисленным просьбам зрителей и подписчиков в соцсетях.



«В афишу добавлен гала-концерт ярчайших участников и лауреатов XVII Международного конкурса им. П.И. Чайковского!» — указано в сообщении театра.



Отмечается, что онлайн-трансляции концерта не планируется.









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