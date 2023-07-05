Скончался заслуженный артист России Алексей Кузнецов

05.07.2023
На 83-м году жизни скончался заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Алексей Кузнецов.
О смерти артиста сообщает Театр Вахтангова в своем телеграм-канале.
«У нас большое горе», — говорится в сообщении театра.
Сообщается, что дата и место похорон актера будут объявлены позже.
«Выражаем соболезнования родным и всем поклонникам его ярчайшего таланта», — сказали в театре.
Алексей Кузнецов — российский актер театра и кино, режиссер, театральный педагог, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.
Алексей Кузнецов служил в Театре им. Е. Вахтангова с момента окончания Театрального училища им. Щукина в 1964 году.
Фото: пресс-служба Театра им. Вахтангова