Скончался заслуженный артист России Алексей Кузнецов

На 83-м году жизни скончался заслуженный артист России, заслуженный деятель искусств Алексей Кузнецов.



О смерти артиста сообщает Театр Вахтангова в своем телеграм-канале.



«У нас большое горе», — говорится в сообщении театра.



Сообщается, что дата и место похорон актера будут объявлены позже.



«Выражаем соболезнования родным и всем поклонникам его ярчайшего таланта», — сказали в театре.



Алексей Кузнецов — российский актер театра и кино, режиссер, театральный педагог, заслуженный артист РСФСР, заслуженный деятель искусств Российской Федерации.



Алексей Кузнецов служил в Театре им. Е. Вахтангова с момента окончания Театрального училища им. Щукина в 1964 году.













Фото: пресс-служба Театра им. Вахтангова