В Москве пройдет акция памяти о прошедших войну легендах кино

В Москве пройдет акция памяти известных кинематографистов, участвовавших в Великой Отечественной войне «Бессмертный полк телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция».



Мероприятие пройдет 9 мая, передает пресс-служба телеканала.



Акция, отметили организаторы, станет данью памяти «советским кинематографистам, прошедши Великую Отечественную войну, людям, которые, несмотря на тяжести войны и ранения смогли сохранить жизнелюбие и реализовать свой талант в мирное время».



В эфире канала «Мосфильм. Золотая коллекция» будут показаны видеоролики об актерах, режиссерах, сценаристах, поэтах — героях «Бессмертного полка телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция», их боевом пути, наградах, подвигах.









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