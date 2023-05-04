В Москве пройдет Beat Film Festival

04.05.2023

В Москве пройдет Beat Film Festival
В Москве пройдет фестиваль документального кино Beat Film Festival.

Мероприятие пройдет в столице с 7 по 18 июня в онлайн и офлайн-форматах.

«Beat Film Festival остается событием городского масштаба, взаимодействующим с ключевыми культурными пространствами Москвы: фестивальные показы и события пройдут в главных кинотеатрах и на других знаковых городских площадках», — указано в сообщении организаторов.

На фестивале будут представлены главные документальные фильмы американских и европейских кинофестивалей.

Площадками фестиваля выступят Каро.Арт киноцентр «Октябрь», «Художественный», «Гараж», ГЭС-2, «Иллюзион», Mutabor и другие.


Фото: Pixabay.com