В Москве пройдет Beat Film Festival

В Москве пройдет фестиваль документального кино Beat Film Festival.



Мероприятие пройдет в столице с 7 по 18 июня в онлайн и офлайн-форматах.



«Beat Film Festival остается событием городского масштаба, взаимодействующим с ключевыми культурными пространствами Москвы: фестивальные показы и события пройдут в главных кинотеатрах и на других знаковых городских площадках», — указано в сообщении организаторов.



На фестивале будут представлены главные документальные фильмы американских и европейских кинофестивалей.



Площадками фестиваля выступят Каро.Арт киноцентр «Октябрь», «Художественный», «Гараж», ГЭС-2, «Иллюзион», Mutabor и другие.









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