Мариинский театр подготовил программу ко дню рождения Чайковского

В Мариинском театре отметят день рождения композитора Петра Чайковского, передает пресс-служба театра.



7 мая исполняется 183 года со дня рождения великого композитора. Чествование композитора, рассказали в театре, будет проходить на всех сценах театра — на исторической и новой сценах и в Концертном зале.



Откроет праздничные мероприятия недавняя премьера театра — на исторической сцене в 12:00 пройдет опера «Иоланта». В Концертном зале в 12:00 прозвучи специальная симфоническая программа «Чайковский — детям», куда вошли избранные фрагменты из балетов Чайковского.



На новой сцене в 19:00 прозвучит «Евгений Онегин» — опера в режиссерской версии Алексея Степанюка.



В понедельник, 8 мая на новой сцене театра пройдут показы «Спящей красавицы».









Фото: пресс-служба Мариинского театра