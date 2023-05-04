Умерла заслуженная артистка РСФСР Тамара Панасюк

На 83-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР Тамара Панасюк.



О кончине артистки сообщает Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова.



Причины смерти актрисы театр не уточняет.



Прощание с Тамарой Панасюк состоится 7 мая на основной сцене Иркутского академического драматического театра им. Н.П. Охлопкова. Коллектив учреждения выразил глубокие соболезнования родным и близким артистки.



«Светлая память об этой звезде нашей сцены, красивой женщине и яркой личности навсегда останется в наших сердцах», — указано в сообщении театра.









Фото: dramteatr.ru