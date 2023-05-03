В Ереване прошел показ фильма «Нюрнберг»

В Армении состоялся показ российского фильма «Нюрнберг» — первого художественного фильма, посвященного судебному процессу над военными преступниками Второй мировой войны, передает пресс-служба Россотрудничества.



Показ прошел в Ереване в кинотеатре «Москва».



«Фильм об одном из важнейших событий современной истории человечества, повлиявшем на дальнейшее развитие международного права. Именно там впервые был официально употреблен термин "геноцид". К сожалению, сегодня идеология нацизма снова возрождается, это происходит одновременно с попытками переписать историю Второй мировой войны», — указано в сообщении ведомства.



Отмечается, что, помимо кинопоказа, в Ереване проходит выставка, посвященная Второй мировой войне и международному военному трибуналу над нацизмом в Нюрнберге.









Фото: кадр из фильма «Нюрнберг»