На 60-м году скончался российский модельер Валентин Юдашкин. Об этом сообщает Первый канал.



О смерти Юдашкина сообщила его супруга.



Юдашкин скончался после длительной болезни — в 2016 году у художника была диагностирована онкология.



Валентин Юдашкин родился в поселке Баковка Московской области 14 октября 1963 года. В 1986 году Юдашкин с отличием окончил Московский индустриальный техникум.



Первая коллекция Юдашкина была представлена в Париже в 1991 году. Валентин Юдашкин создавал костюмы для олимпийской сборной России перед играми в Атланте, принимал участие в разработке образцов формы для российских военнослужащих.



Валентин Юдашкин удостоен звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, народного художника Российской Федерации, ордена Почета, ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.





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