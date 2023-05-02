Сиквел «Добро пожаловать в семью» выйдет осенью

В Минске стартовали съемки фильма «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя», передают «Новости кинопроизводства».



В актерский состав ленты вошли Владимир Сычев, Светлана Камынина, Вячеслав Морозов, Кристина Строителева, Дмитрий Красилов, Торнике Квитатиани, Алессандро Демченко.



Картина станет продолжением фильма «Добро пожаловать в семью», вышедшего в апреле 2022 года. В продолжении криминальный авторитет Леонид Иванович попадает в ловушку итальянской мафии, прикрывающейся ширмой ресторана «Везувий».



Производством картины занимается Arna Media. Продюсерами выступают Надежда Мотина, Арам Ованнисян, Сергей Агеев.



Сценарист и режиссер — Вадим Потеев.



Релиз фильма намечен на осень 2023 года.













Фото: t.me/filmres



