Сиквел «Добро пожаловать в семью» выйдет осенью

Сиквел «Добро пожаловать в семью» выйдет осенью

02.05.2023

В Минске стартовали съемки фильма «Добро пожаловать в семью. Повар из Неаполя», передают «Новости кинопроизводства».

В актерский состав ленты вошли Владимир Сычев, Светлана Камынина, Вячеслав Морозов, Кристина Строителева, Дмитрий Красилов, Торнике Квитатиани, Алессандро Демченко.

Картина станет продолжением фильма «Добро пожаловать в семью», вышедшего в апреле 2022 года. В продолжении криминальный авторитет Леонид Иванович попадает в ловушку итальянской мафии, прикрывающейся ширмой ресторана «Везувий».

Производством картины занимается Arna Media. Продюсерами выступают Надежда Мотина, Арам Ованнисян, Сергей Агеев.

Сценарист и режиссер — Вадим Потеев.

Релиз фильма намечен на осень 2023 года.



Фото: t.me/filmres