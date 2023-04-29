Главный приз XIII Пекинского международного кинофестиваля достался фильму «Наказание»

Чилийско-аргентинский фильм «Наказание» Матиаса Бизе завоевал главный приз XIII Пекинского международного кинофестиваля (ПМКФ).



Главный приз — премия «Тянтань» — досталась «Наказанию» в номинации «Лучшая кинокартина».



Фильмом с лучшей режиссурой названа картина «Тотем» Лилы Авилес. Китайская лента «Башня без тени» Чжан Люя завоевала приз за вклад в развитие киноискусства. Актер Синь Байцин, сыгравший в фильме Люя, завоевал приз за лучшую мужскую роль.



Приз за лучшую женскую роль достался Антонии Сехерс («Наказание») и Лин Рено («Жизнь Мадлен»).



Призы также были вручена за лучшие мужские и женские роли второго плана, лучший сценарий, лучшую операторскую работу, музыкальное сопровождение.









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