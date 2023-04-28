В Майкопе выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов

Концерт состоится 4 мая в Государственной филармонии Адыгеи, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.





Выступление пройдет в рамках «Цикла концертов лауреатов всероссийских и международных конкурсов в регионах России». На сцену поднимутся пианист Дмитрий Маслеев, виолончелист Василий Степанови и тенор Давит Есаян. В сопровождении Симфонического оркестра филармонии они исполнят сочинения Рахманинова, Чайковского, фрагменты опер итальяских и отечественных авторов и др. За дирижерским пультом — Каплан Сташ.





Концерты проекта в этом году также планируют дать в Пскове, Благовещенске, Хабаровске, Рязани и Петербурге. В апреле прошло мероприятие в Сыктывкаре. В выступлениях участвуют лауреаты смотров, учрежденных Минкультуры РФ: Международных конкурсов Чайковского и Рахманинова, а также Всероссийского музыкального конкурса.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ