Александр Балуев дебютирует на сцене «Современника»

Московский театр готовит премьеру постановки «Мещане» по пьесе Максима Горького, передает ТАСС.





3, 4 и 29 мая в «Современнике» пройдут первые показы «Мещан» Павла Сафонова с Александром Балуевым во главе актерского ансамбля.





По словам актера, руководство театра предложило ему несколько произведений, из которых он выбрал «Мещан». Балуев описывает сочинение Горького как «интереснейший материал, серьезную драматургию», а также проверенную временем классику, раскрывающую актуальные для современного зрителя вопросы. Своего персонажа Бессеменова он характеризует как «сложного и противоречивого человека», которого интересно играть.





Балуев отметил, что рад сотрудничеству с театром с большой историей, ее труппой и режиссером Сафоновым.





Фото: кадр из фильма «Герой»