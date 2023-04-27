«Диктант Победы» написали 55 тысяч военнослужащих

В четверг, 27 апреля, прошел пятый международный исторический диктант.



«Диктант Победы» проходил на площадках по всей России, в зарубежных странах и онлайн, передает пресс-служба Минкультуры России.





В этом году участниками «Диктанта Победы» стали более 55 тысяч военнослужащих.





«Диктант Победы» начал ряд мероприятий, приуроченных ко дню празднования Дня Победы, в которые входят также выставки и музейные встречи. Итоги диктанта подведут перед Днем Победы. Победители получат приглашение на Парад Победы 9 Мая.





Площадками «Диктанта Победы» стали Музей Победы, музей-заповедник «Бородинское поле», Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М.И. Рудомино (ВГБИЛ имени М.И. Рудомино), Российская государственная детская библиотека (РГДБ), Государственная публичная историческая библиотека России (ГПИБ России) в Москве и Российская национальная библиотека (РНБ) в Санкт-Петербурге.





Всего более 22 тысяч площадок по всей стране участвовали в патриотической акции.





Основными темами стали освобождение Донбасса от немецкой оккупации, прорыв блокады Ленинграда, Нюрнбергский процесс.









Фото: пресс-служба Минкультуры России