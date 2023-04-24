VII Арктический кинофестиваль «Золотой ворон» открылся в Анадыре

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

1 мая в кинотеатре «Полярный» пройдет церемония открытия кинофестиваля, который продлится до 7 мая.В этом году конкурсную программу полнометражных и короткометражных игровых и докфильмов дополнит конкурс анимации. Зрители увидят киноработы из Аргентины, Ирана, Казахстана, Китая, Непала, Таджикистана и других стран, а также разных регионов РФ. Всего организаторы получили более 3 тысяч заявок из разных стран.В секции полного метра покажут девять игровых и девять документальных лент, в том числе драму «Тропа» Михаила Кулунакова и триллер «Туман» Наталии Гугуевой на алтайском языке. В короткометражной секции представят 10 документалок и 10 игровых фильмов из восьми стран. В анимационной секции — 24 работы.Кроме того, «Золотой ворон» станет площадкой для международного культурного диалога. Гостем фестиваля станет делегация из КНР, которая обсудит с российскими коллегами возможности и перспективы создания копродукции.Обладателя главного приза — «Большого Золотого Ворона» определят зрители. Остальных призеров выберет жюри.