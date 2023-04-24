«Золото сарматских вождей» представил Пушкинский музей

Новая экспозиция ГМИИ включает артефакты середины I тысячелетия до н.э., принадлежавшие древнему кочевому народу, передает ТАСС.





С 25 апреля по 23 июля в московском музее работает выставка предметов, найденных при раскопках Филипповских курганов (Оренбургская область).





Находки первой экспедиции — Башкирского филиала АН СССР (1986-1990) стали «археологической сенсацией». Она представили «наиболее крупное свидетельство быта, жизни, прикладного искусства сарматов», пояснила глава Пушкинского музея Елизавета Лихачева. В ХХI веке раскопки вели экспедиции Института археологии РАН и Оренбургского педуниверситета и исторического музея.





По словам Лихачевой, впервые уфимская и оренбургская части коллекции представлены вместе. Также впервые за пределами Оренбургского историко-краеведческого музея выставлены золотые и серебряные предметы сарматов. Посетители увидят фрагменты доспехов и других деталей амуниции, мечи, луки, копья, упряжь, одежду, украшения, ритуальные предметы и жертвенники.





Для незрячих посетителей доступны тифлокомментарии в формате вокальных партий.





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