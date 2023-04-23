Сергей Мигицко отметил 70-летие на сцене Театра им. Ленсовета

В юбилей народный артист РФ сыграл в спектакле «Двенадцатая ночь» в Санкт-Петербурге. Он предстал в образе Мальволио в шекспировской комедии вместе с Александром Крымовым, Всеволодом Цурило, Евгением Филатовым и др.





Глава Санкт-Петербургского отделения СТД РФ Сергей Паршин в беседе с ТАСС пожелал коллеге и другу здоровья и творческих побед. По его словам, Мигицко — «выдающийся артист, замечательный партнер, обладающий к тому же искрометным юмором».





Мигицко служит в Театре Ленсовета с 1975 года. С этого же десятилетия снимается в кино. Известен по ролям в фильмах «Инкогнито из Петербурга», «Мой муж — инопланетянин», «Андерсен. Жизнь без любви», «Жизнь с идиотом», в сериале «Тест на беременность» и др.





Фото: кадр из сериала «Тест на беременность 4»