Композитор Алексей Муравлев умер на 99-м году жизни

Заслуженный деятель искусств РСРФСР скончался 22 апреля в Москве, сообщили ТАСС в Союзе композитор...
Премьера финальной части марвеловской трилогии режиссера Джеймса Кэмерона прошла в Париже, сообщил...
За три недели в прокате мультфильм по культовой игре Nintendo заработал более $400 млн, сообщил De...
К 95-летию со дня рождения советского и российского актера канал «Мосфильм. Золотая коллекция» про...
Заслуженный деятель искусств РСРФСР скончался 22 апреля в Москве, сообщили ТАСС в Союзе композитор...
Премьера финальной части марвеловской трилогии режиссера Джеймса Кэмерона прошла в Париже, сообщил...
За три недели в прокате мультфильм по культовой игре Nintendo заработал более $400 млн, сообщил De...
В Московском театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко завершилась церемония вручен...
Мюзикл «Три товарища» пермского «Театра-Театра» удостоен премии «Золотая маска» в номинации «Лучший ...
Выставка включает в себя экспозицию, фестиваль и творческую лабораторию.
Во Франции объединение работников энергетической отрасли угрожает оставить без электричества Каннски...
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Американская платформа HBO выдвинет на «Эмми» двух членов съемочной команды сериала «The Last of Us»...
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В актерский состав картины вошли также Микки Рурк, Тиль Швайгер, Тара Рид.
Информацию о похоронах подтвердила сестра Рахматуллина.
Американская актриса Скарлетт Йоханссон подтвердила информацию о своем уходе из киновселенной Marvel...
Сюжет сериала строится вокруг героини Джесс, которая отправляется в приключение всей своей жизни, чт...
Выставка откроется ко Дню Победы, 9 Мая.
Министерство культуры и информационной политики Украины осудило фестиваль во французском Страсбурге ...
Лидер Limp Bizkit Фред Дерст опубликовал в соцсетях смонтированный ролик с президентом Украины Влади...
23.04.2023