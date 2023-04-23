Композитор Алексей Муравлев умер на 99-м году жизни

Заслуженный деятель искусств РСРФСР скончался 22 апреля в Москве, сообщили ТАСС в Союзе композиторов России.





Муравлев умер после продолжительной болезни. Менее чем через две недели ему исполнилось бы 99 лет.





Алексей Муравлев родился в Тбилиси, учился при Ленинградской консерватории. В эвакуации поступил в Свердловскую консерваторию, завершил обучение в Московской. В 18 лет был принят в Союз композиторов. Среди известных произведений — симфоническая поэма «Азов-гора», фортепианный цикл по «Уральским сказам». Написал музыку к почти 200 фильмов, включая «Муму», «Я — Тянь-Шань», «Вчера, сегодня, завтра» и др. Преподавал в МГИКе и Академии им. Гнесиных.





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