Disney отказался от продления «Сокровища нации: На краю истории» на второй сезон

Американская киностудия Disney отказалась от продления сериала «Сокровища нации: На краю истории» после выхода первого сезона, передает Deadline.



Сюжет сериала строится вокруг героини Джесс, которая отправляется в приключение всей своей жизни, чтобы открыть правду о прошлом и спасти потерянное панамериканское сокровище.



Проект вышел как продолжение франшизы «Сокровище нации», главную роль в первом фильме которой сыграл Николас Кейдж. В актерский состав сериала вошли Зури Рид, Антонио Сипрано, Лизетт Оливера, Джейк Остин Уокер, Джордан Родригез и другие.



Ранее после первого сезона были закрыты проекты Disney «Большая шишка», «Могучие утята: Новые правила», «Дневник будущей женщины-президента» и другие проекты.









Фото: кадр из сериала «Сокровища нации: На краю истории»