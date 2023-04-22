В Волгограде откроется выставка утерянных писем ветеранов ВОВ

В Волгоградском областном краеведческом музее откроется выставка писем участников Великой Отечественной войны.



Выставка откроется ко Дню Победы, 9 Мая. В экспозицию вошли письма, написанные 35 лет назад для акции «Банк памяти» городского Дворца пионеров, но впоследствии утерянные, передает ТАСС.



По словам главного хранителя фондов музея Галины Ковалевой, письма, переданные в краеведческий музей, можно считать случайными находками.



«Сейчас мы проводим экспертизу каждого предмета и составляем экспертное заключение — устанавливаем их историко-культурную и научно-популярную ценность. К 9 Мая сделаем выставку новых поступлений», — рассказала Галина Ковалева.



Отправителями писем были жители более 30 территорий СССР. В конвертах, помимо писем, сохранились фотографии и вырезки из газет.



После экспертизы информация о письмах будет передана в ветеранские организации для поиска авторов или их родственников.









Фото: vokm134.ru