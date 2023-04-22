Фронтмен Limp Bizkit показал в клипе Зеленского с белым флагом

Лидер Limp Bizkit Фред Дерст опубликовал в соцсетях смонтированный ролик с президентом Украины Владимиром Зеленским, который несет белый флаг.



Вокалист метал-группы опубликовал ролик на своей странице в Instagram (социальная сеть, запрещенная в России; принадлежит Meta — организации, запрещенной в России и признанной экстремистской).



Фред Дарст опубликовал короткий ролик, в котором Зеленский изображен в военной форме и каске. В клипе Зеленский несет белый флаг. Фрагмент сопровождается отрывком из песни Limp Bizkit Loser (англ. «неудачник») из альбома Gold Cobra 2011 года.



Ранее Limp Bizkit выпустили клип с дипфейк-версиями президентов.









Фото: limpbizkit/YouTube