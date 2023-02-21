Полина Шамаева представит новую программу «Романсы Рахманинова»

Солистка «Новой оперы» приглашает послушать образцы камерного наследия композитора Сергея Рахманинова, сообщила «Культуромания».





26 марта в концертном зале «Зарядье» выступит меццо-сопрано Полина Шамаева со своей новой программой, посвященной 150-летию композитора Сергея Рахманинова. Аккомпанировать будет пианистка Юлия Банькова.





Публика услышит романсы разных лет. По словам певицы, она хочет представить слушателям все грани камерного наследия Рахманинова и трансформацию его творчества в этом жанре.





«Я взяла из всех его опусов по несколько романсов, начиная с ранних, написанных им в 19 лет, таким образом, зрители смогут услышать, как на протяжении 25 лет творчества менялся фортепианный аккомпанемент композитора», — рассказала вокалистка.





Фото: пресс-служба радио «Орфей»