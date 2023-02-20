Стали известны детали третьего сезона «Вампиров средней полосы»

Авторы сериала о смоленских вампирах рассказали некоторые подробности третьего сезона, сообщает «Вокруг ТВ».





По словам создателя и сценариста проекта Алексея Акимова, первый сезон прошел под девизом «Кто мы». В нем авторы ставили цель показать, кто такие вампиры. Второй сезон посвящен теме «Откуда мы» и раскрывает историю их происхождения. Тема третьего — «Куда мы идем».





Режиссер первых двух сезонов Дмитрий Грибанов объявил, что не вернется на пост. Он порадовался этому, поскольку в новом сценарии прописаны многочисленные сцены массовых битв. В следующих эпизодах появятся как минимум 12 уральских вампиров, у каждого из которых есть вассалы, рассказал он.





«Будет битва вампиров, массовые сцены такие, что не позавидую тому, кто станет снимать», — пояснил постановщик.





Съемки новых эпизодов «Вампиров средней полосы» планируют начать летом. Комедийный сериал стартовал на стриминге START в 2021 году, второй сезон дебютировал в конце прошлого года. Главные роли исполнили Юрий Стоянов, Глеб Калюжный, Ольга Медынич и др.





Фото: скриншот / ютьюб-канал START